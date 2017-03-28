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В Пензенской области скорректирован закон о продаже слабоалкогольных энергетиков

20:22 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания поддержали внесение изменений в принятый в феврале 2015 года закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Пензенской области», а также в региональный кодекс об административных правонарушениях.

В Пензенской области скорректирован закон о продаже слабоалкогольных энергетиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступая по данному вопросу, начальник управления рынка продовольствия и лицензирования областного Минсельхоза Нина Богач пояснила, что региональное законодательство необходимо привести в соответствие со сложившейся судебной практикой.

По ее словам, в определении Верховного суда РФ от 24 августа 2016 года сделал вывод о том, что власти в регионах вправе устанавливать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции исключительно по времени, условиям и местам торговли, но не по видам.

Нина Богач обратила внимание на то, что слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием этилового спирта от 1,2% до 9% являются алкогольной продукцией, на которую в рознице распространяются общие ограничения, предусмотренные федеральным законодательством.

«Данный проект не требует дополнительного финансирования и не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пензенской области», — сказала она.

В итоге депутаты проголосовали «за» единогласно.

В соответствии с документом, из названия закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Пензенской области» будут исключены слова «слабоалкогольных тонизирующих напитков».

Пункты, посвященные ограничениям на розничную продажу данной продукции, утратят силу. В частности, это касается п. 1 ст. 3, согласно которому на территории Пензенской области не допускается розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
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