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Суд обязал администрацию Городищенского района предоставить жилье сироте

15:31 | 29.03.2017 | Общество

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Городище, 29 марта 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск женщины к администрации Городищенского района Пензенской области о предоставлении благоустроенного жилого помещения по договору найма из специализированного фонда.

Суд обязал администрацию Городищенского района предоставить жилье сироте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановлением администрации Городищенского района она была включена в список лиц, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, однако до настоящего времени квартира ей не предоставлена. В ответ на заявление она получила отказ», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда.

Он добавил, что представитель администрации района в судебном заседании сослался на недостаточность финансирования, а также на наличие очередности — при принятии решения о предоставлении жилья, его не удалось бы исполнить.

«Признавая исковые требования обоснованными, суд сослался на то, что отсутствие надлежащего финансирования не может служить основанием для отказа в обеспечении жильем по договору найма специализированного жилого помещения», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что решение вступило в законную силу.
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