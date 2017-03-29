Пензенский губернатор и глава АО «Транснефть — Дружба» обсудили ситуацию в Кузнецке Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор АО «Транснефть — Дружба» Олег Богомолов обсудили ситуацию, связанную с нахождением частных жилых домов в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси магистрального нефтепровода «Дружба» в городе Кузнецке.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 29 марта, стороны договорились выработать совместное решение по данной проблеме. В частности, как ожидается, по итогам переговоров будет составлена дорожная карта.

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Иван Белозерцев подчеркнул, что для него как губернатора принципиально важно, чтобы при решении сложного вопроса были учтены интересы граждан, проживающих на этой территории.

В свою очередь глава компании «Транснефть — Дружба» Олег Богомолов выразил готовность разработать и реализовать все необходимые технические мероприятия, требующиеся для обеспечения безопасности жителей Кузнецка, сообщает пресс-служба облправительства.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть».

В 2016 году были завершены интеграционные мероприятия, проводимые с целью оптимизации производственной деятельности организаций ПАО «Транснефть» и формирования единой системы транспортировки нефти и продуктов ее переработки.

В состав АО «Транснефть – Дружба» [дочернее предприятие ПАО «Транснефть»] вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.