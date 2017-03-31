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Гуляющих по крыше в центре Пензы собак трижды пытались отловить

11:20 | 31.03.2017 | Общество

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Работники муниципального унитарного предприятия по очистке города трижды выезжали на улицу Бакунина, чтобы отловить собак, гуляющих по крыше здания в самом центре Пензы. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

Гуляющих по крыше в центре Пензы собак трижды пытались отловить

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ситуация складывается так, что у этих собак есть хозяева. […] Отловить этих собак мы не можем», — пояснил он в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

По словам Андрея Гришина, собственники не пускают представителей МУПа внутрь здания, поэтому в сложившейся ситуации они бессильны.

«Собаки проживают на территории этого здания, их подкармливают», — добавил руководитель управления ЖКХ.

Ранее собаки, свободно гуляющие по крыше здания в центре Пензы, неоднократно становились героями видеороликов, опубликованных в социальных сетях.
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