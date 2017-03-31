Гуляющих по крыше в центре Пензы собак трижды пытались отловить Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Работники муниципального унитарного предприятия по очистке города трижды выезжали на улицу Бакунина, чтобы отловить собак, гуляющих по крыше здания в самом центре Пензы. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

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«Ситуация складывается так, что у этих собак есть хозяева. […] Отловить этих собак мы не можем», — пояснил он в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

По словам Андрея Гришина, собственники не пускают представителей МУПа внутрь здания, поэтому в сложившейся ситуации они бессильны.

«Собаки проживают на территории этого здания, их подкармливают», — добавил руководитель управления ЖКХ.

Ранее собаки, свободно гуляющие по крыше здания в центре Пензы, неоднократно становились героями видеороликов, опубликованных в социальных сетях.