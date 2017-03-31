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В Пензе родители смогут пройти с ребенком на карусель по одному билету

16:30 | 31.03.2017 | Общество

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Взрослый, сопровождающий малолетнего ребенка, сможет пройти с ним на карусель в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г Белинского в Пензе по одному билету. Об этом сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина в ходе 32-й очередной сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

В Пензе родители смогут пройти с ребенком на карусель по одному билету

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы проработали это с директором парка, потому что были предложения и от депутатов, и от родителей», — пояснила она.

По словам Веры Фейгиной, это условие действует на тех аттракционах, где маленькие дети не могут кататься самостоятельно.

«Например, на лошадках — наш аттракцион, который самый старый, самый уважаемый, самый популярный», — отметила начальник управления культуры Пензы.

Когда именно начнут действовать нововведения, она не уточнила.
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