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Бизнес-омбудсмен не исключает, что за принятием закона о квотах для судимых последуют суды

17:00 | 31.03.2017 | Общество

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов предположил, что принятие регионального закона о квотировании рабочих мест для осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, может обернуться судебными разбирательствами.

Бизнес-омбудсмен не исключает, что за принятием закона о квотах для судимых последуют суды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть правовой риск, что найдутся люди, которые просто пойдут из спортивного интереса в суд», — сказал он в ходе встречи в Законодательном собрании региона, организованной с целью обсуждения положений закона и вариантов его возможной доработки, которая состоялась в пятницу, 31 марта.

Бизнес-омбудсмен также обратил внимание на то, что до настоящего времени не принят аналогичный федеральный закон.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслава Космачева, риск, о котором сказал уполномоченный по правам предпринимателей, действительно есть.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что данный закон призван содействовать решению острой социальной проблемы — ежегодно за помощью в поиске подходящей работы в органы службы занятости обращаются более 100 граждан из категории ранее судимых, из них трудоустраиваются около 30%.

«Принимая этот закон, мы все говорим о социальной ответственности», — отметил вице-спикер регионального парламента.
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