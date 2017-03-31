Пензенский Минтруд разрабатывает порядок подачи сведений о вакансиях для судимых лиц Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области занимается разработкой порядка подачи сведений о наличии вакансий у работодателей для лиц с судимостью, освобожденных из мест лишения свободы. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Ольга Майорова в ходе круглого стола, состоявшегося в Законодательном собрании региона в пятницу, 31 марта.

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«Минтрудом Пензенской области уже сейчас разрабатывается порядок подачи сведений о наличии вакансий у работодателей, в том числе в рамках квоты по осужденным. В соответствии со всеми процедурами, данный приказ будет направлен в прокуратуру Пензенской области для проведения экспертизы. Если коротко, то примерно он будет носить такой же характер, как и предоставление сведений по квоте для инвалидов: вы нам до определенного числа заявляете вакансию, если она у вас существует», — пояснила Ольга Майорова, обращаясь к предпринимателям, присутствовавшим на встрече.

Она отметила, что законы, связанные с квотированием рабочих мест, в принципе исполняются очень тяжело.

По ее словам, в случае с инвалидами, несмотря на имеющиеся санкции, работодатель может выставить вакансию, которую инвалид никогда не сможет занять.

Замминистра предположила, что аналогичная ситуация может сложиться при исполнении регионального закона о квотах для лиц с судимостью.