Вячеслав Космачев не исключает принятия в будущем закона о тунеядстве Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев не исключает принятия в будущем закона о тунеядстве.

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«Первое, что мне сразу же приходило на ум — конечно, принятие этого закона однозначно требует и принятие закона о тунеядстве», — отметил он в ходе обсуждения закона о квотировании рабочих мест для людей с судимостью, который был принят в Пензенской области в минувший вторник, 28 марта.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания региона, закон об обеспечении рабочими местами должен сочетаться с определенными требованиями, которые бы предъявлялись к людям, не желающим трудоустраиваться.

Вячеслав Космачев напомнил участникам круглого стола, состоявшегося в региональном парламенте, что такая практика существовала в Советском Союзе и возрождается в Белоруссии, где введен так называемый «налог на тунеядство».

«Действующая нормативная база сейчас в России пока не позволяет вводить закон о тунеядстве. Я думаю, что к этому со временем мы подойдем однозначно. Тогда у нас будет определенный баланс: если ты не хочешь устраиваться на работу, тогда ответь за это», — сказал он.