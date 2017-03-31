22:29:32 Пятница, 31 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Сессия городской думы. Пенза, 31 марта 2017 г.

Вячеслав Космачев не исключает принятия в будущем закона о тунеядстве

19:35 | 31.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев не исключает принятия в будущем закона о тунеядстве.

Вячеслав Космачев не исключает принятия в будущем закона о тунеядстве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первое, что мне сразу же приходило на ум — конечно, принятие этого закона однозначно требует и принятие закона о тунеядстве», — отметил он в ходе обсуждения закона о квотировании рабочих мест для людей с судимостью, который был принят в Пензенской области в минувший вторник, 28 марта.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания региона, закон об обеспечении рабочими местами должен сочетаться с определенными требованиями, которые бы предъявлялись к людям, не желающим трудоустраиваться.

Вячеслав Космачев напомнил участникам круглого стола, состоявшегося в региональном парламенте, что такая практика существовала в Советском Союзе и возрождается в Белоруссии, где введен так называемый «налог на тунеядство».

«Действующая нормативная база сейчас в России пока не позволяет вводить закон о тунеядстве. Я думаю, что к этому со временем мы подойдем однозначно. Тогда у нас будет определенный баланс: если ты не хочешь устраиваться на работу, тогда ответь за это», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
Ольга Жовтяк приняла участие в парламентских слушаниях в Совфеде В пензенской семинарии обсудят противодействие тоталитарным культам и сектам
В Пензе не исключают возможность поощрения работодателей за трудоустройство судимых Пензенский Минтруд разрабатывает порядок подачи сведений о вакансиях для судимых лиц
Около 60% вышедших на свободу осужденных готовы работать — пензенское УФСИН Бизнес-омбудсмен не исключает, что за принятием закона о квотах для судимых последуют суды
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама