Пензенская область переместилась в «оранжевую» зону на карте нарушений прав журналистов Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская область переместилась из «желтой» в «оранжевую» зону на карте нарушений прав журналистов, обновленная версия которой представлена на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

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В эту категорию включено 32 региона, где фиксировались такие нарушения, как угрозы, запугивание, порча и уничтожение имущества, судебные преследования, финансовое давление, цензура и прочее.

Список пополнился пятью новыми субъектами РФ, причем три их них — Ивановская, Курганская области и Чувашия — появились на карте впервые, а еще два — Тульская и Пензенская области — переместились из «желтой» категории.

В «желтой» зоне на карте представлено всего 8 регионов. За 2016 год список пополнили Крым и Хакасия. К этой категории отнесены регионы, из которых в ОНФ приходили сигналы о нарушениях в сфере аккредитации, сообщения о фактах непредставления информации по редакционным запросам и об угрозах увольнения.

Красным цветом на карте отмечено 15 регионов, в которых были зафиксированы факты физического насилия в отношении журналистов. В перечень по итогам прошлого года добавлены Вологодская, Омская, Свердловская области, Приморский и Краснодарский края. Они присоединились к Ставропольскому краю, Ингушетии, Челябинской области и другим «старожилам» списка.

В целом за 2016 год число регионов, где зафиксированы нарушения закона в отношении работников СМИ, выросло с 48 до 55. В лидерах — Иркутская область, Бурятия, Приморский и Краснодарский края, Пензенская область. Здесь зафиксировано от 8 до 15 различных нарушений прав средств массовой информации.

По состоянию на апрель 2017 года на карте, которую эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ ведут с 2014 года, зафиксировано 180 фактов нарушений на территории 55 регионов. Ровно год назад на карте было обозначено 119 нарушений в 48 субъектах РФ.

«Большинство обращений мы получили из тех регионов, которые ранее уже фигурировали на карте. То есть нарушения прав журналистов там не случайность, а, увы, стабильная тенденция», — отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Общероссийского народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.