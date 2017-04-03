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Пензенские журналисты принимают участие во встрече с Путиным в рамках медиафорума ОНФ

13:10 | 03.04.2017 | Общество

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Санкт-Петербург, 3 апреля 2017. PenzaNews. Журналисты из Пензенской области принимают участие в пленарном заседании IV медиафорума «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге, в ходе которого сотрудники региональных и местных СМИ смогут задать вопрос президенту РФ, лидеру Общероссийского народного фронта Владимиру Путину.

Пензенские журналисты принимают участие во встрече с Путиным в рамках медиафорума ОНФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе четверо из пяти лауреатов конкурса журналистских работ — Екатерина Нуштаева («Любимая газета – Кузнецк»), Дарья Шметкова (ГТРК «Пенза»), Лиана Коженкова («Пензенская правда») и Наталия Ильина (газета «Горожанин»). Елена Демина («Любимая газета – Пенза») была вынуждена вернуться домой по семейным обстоятельствам.

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Кроме того, во встрече с Владимиром Путиным принимает участие главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, который в этом году был приглашен на медиафорум в качестве спикера секции, посвященной интернет-СМИ.

Журналисты прибыли в «Экспоцентр» заранее. До начала пленарного заседания у них была возможность еще раз обсудить с коллегами из разных регионов и представителями органов власти результаты работы тематических площадок.

Пленарное заседание станет итоговым мероприятием трехдневного медиафорума ОНФ.
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