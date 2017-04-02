Павел Полосин принимает участие в медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Главный редактор пензенского независимого информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин принимает участие в работе IV медиафорума региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первой половине дня журналистов из всех регионов страны поприветствовали сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева и руководитель исполкома Алексей Анисимов.

Затем состоялась презентация приоритетных проектов фронта — «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям», а также центра мониторинга благоустройства городской среды.

После этого собравшиеся разошлись по так называемым «цеховым» площадкам, работа которых началась в эти минуты.

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Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Модератором дискуссии на тему актуальных проблем отрасли выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин.

В качестве спикеров приглашены заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Также в работе данной тематической площадки принимают участие около 150 журналистов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек.

В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.