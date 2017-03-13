Пятеро пензенских журналистов стали лауреатами конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Пятеро журналистов из Пензенской области вошли в число 442 лауреатов III всероссийского конкурса фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это Елена Демина («Любимая газета – Пенза»), Екатерина Нуштаева («Любимая газета – Кузнецк»), Дарья Шметкова (ГТРК «Пенза»), Лиана Коженкова («Пензенская правда») и Наталия Ильина (газета «Горожанин»).

Всего в этом году на конкурс было подано 4 тыс. работ от представителей 969 региональных СМИ — 457 печатных изданий, 237 интернет-СМИ, 160 телеканалов, 94 информационных агентств и 21 радиостанции.

Наибольшее количество из них было посвящено вопросам в сфере ЖКХ, роли гражданского общества в решении актуальных проблем страны, коррупции и расточительству в области государственных и муниципальных закупок, неэффективному расходованию бюджетных средств, доступности и качеству медпомощи.

«В этом году отмечается значительно возросший уровень конкурсных работ, и мы приняли решение увеличить число лауреатов. Их награждение пройдет на ежегодном медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители получат денежную премию в размере 200 тыс. рублей и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта», — прокомментировал председатель общественного совета фонда «Правда и справедливость», член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственный думы РФ Николай Будуев.

Больше всего материалов на конкурс прислали представители средств массовой информации 10 регионов России — Свердловской, Ростовской, Челябинской, Самарской областей, Пермского края, Татарстана, Иркутской, Владимирской областей, Бурятии и Башкортостана.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году победителями второго всероссийского конкурса ОНФ стали два журналиста из Пензы — главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин и заместитель главного редактора «Новой социальной газеты» Людмила Коломыцева.

Читайте также

Павел Полосин обозначил проблемы и тренды региональной журналистики

7 апреля они приняли участие в пленарном заседании медиафорума «Правда и справедливость» ОНФ в Санкт-Петербурге, в ходе которого сотрудники региональных и местных СМИ могли задать вопрос президенту России, лидеру Общероссийского народного фронта Владимиру Путину.

Также на встрече присутствовали главный редактор газеты «Пензенская правда», председатель реготделения Союза журналистов России Павел Шишкин, главный редактор газеты «Серебряный город» Ольга Семенеева, главный редактор «Новой социальной газеты» Анатолий Коломыцев и корреспондент «Любимой газеты» Екатерина Нуштаева.

Кроме того, в зале работал фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин.