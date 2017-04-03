Пензенский губернатор потребовал отремонтировать лагерь «Радуга» в 2017 году
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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал провести необходимый ремонт в лагере «Радуга» на Светлой поляне под Пензой в 2017 году.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 апреля, министр образования Пензенской области Александр Воронков пояснил, что на ремонт одного корпуса и столовой лагеря «Радуга» из бюджета в этом году выделено 7,5 млн. рублей.
«Проектно-сметная документация проходит экспертизу, будут объявлены торги», — сказал он, добавив, что ремонт намечен на 2018 год.
В свою очередь Иван Белозерцев поинтересовался, почему нельзя привести лагерь в порядок в этом году, но не получил внятного ответа.
«Найдите компанию, которая отремонтирует в кредит, а деньги заплатим в конце года», — предложил губернатор.
«Мне нужен ремонт в короткие сроки, качественный, чтобы лагерь работал», — подчеркнул глава региона.