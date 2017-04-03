15:56:33 Понедельник, 3 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский губернатор потребовал отремонтировать лагерь «Радуга» в 2017 году

14:15 | 03.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал провести необходимый ремонт в лагере «Радуга» на Светлой поляне под Пензой в 2017 году.

Пензенский губернатор потребовал отремонтировать лагерь «Радуга» в 2017 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 апреля, министр образования Пензенской области Александр Воронков пояснил, что на ремонт одного корпуса и столовой лагеря «Радуга» из бюджета в этом году выделено 7,5 млн. рублей.

«Проектно-сметная документация проходит экспертизу, будут объявлены торги», — сказал он, добавив, что ремонт намечен на 2018 год.

В свою очередь Иван Белозерцев поинтересовался, почему нельзя привести лагерь в порядок в этом году, но не получил внятного ответа.

«Найдите компанию, которая отремонтирует в кредит, а деньги заплатим в конце года», — предложил губернатор.

«Мне нужен ремонт в короткие сроки, качественный, чтобы лагерь работал», — подчеркнул глава региона.
Актуальное
Читайте также
В Вадинске условный срок получил полицейский, сломавший четыре ребра пенсионеру В Заречном воспитанники воскресной школы создают мультфильм из пластелина
Управляющая компания возместит пензенцу ущерб за сгоревшую из-за скачка напряжения технику Пензенский губернатор призвал достойно провести выпускные вечера
В Пензенской области 11 нарушений выявлено на мобильном пункте весового контроля В Пензенской области на организацию детского отдыха выделено почти 400 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама