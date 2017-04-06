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В Пензе проверяют законность установки киоска возле ТЦ «Арбат»

08:54 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Мэрия Пензы проверит законность установки киоска возле торгового центра «Арбат».

В Пензе проверяют законность установки киоска возле ТЦ «Арбат»

Фото: Penza-gorod.ru

В минувшую среду, 5 апреля, в администрацию города обратилась группа жителей, по словам которых днем ранее на улице Московской рядом с «Арбатом» появился киоск, который, по их словам, не украшает общий вид центральной улицы.

По словам начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Пензы Ольги Жовтяк, павильон установлен на земельном участке, принадлежащем торговому центру, но в настоящее время проверяется законность его размещения.

«Администрация города разрешения на установку этого павильона не давала. Владельцы всех торговых объектов, размещаемых в историческом центре города, должны согласовывать дизайн торгового объекта с управлением градостроительства и архитектуры», — цитирует Ольгу Жовтяк пресс-служба мэрии.
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