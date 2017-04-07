В Пензенской области усилят контроль за соблюдением правил охоты и хранения оружия Общество

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов браконьерства и оборота незаконно хранящегося оружия и боеприпасов с 8 по 17 апреля.

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«Граждане должны помнить, что охота без соответствующих документов, а также нарушения правил оборота оружия влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность. За незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия гражданам грозит административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. В обоих случаях предусмотрена конфискация оружия и патронов к нему», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области подполковник полиции Роман Анисимов.

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, перед выездом на охоту нужно брать с собой разрешающие документы на право ношения и хранения оружия и боеприпасов. Ружье должно перевозиться в разобранном состоянии и без патронов.

При въезде на территорию, предназначенную для охоты, оружие должно быть зачехлено. Стрельбу разрешается осуществлять только в отведенных для этого местах. Запрещается перемещаться с оружием в местах массового скопления людей, оставлять его без присмотра и передавать для охоты другим лицам.

Перед началом деятельности категорически запрещается употребление спиртных напитков.