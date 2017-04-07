17:39:24 Пятница, 7 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области усилят контроль за соблюдением правил охоты и хранения оружия

15:13 | 07.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов браконьерства и оборота незаконно хранящегося оружия и боеприпасов с 8 по 17 апреля.

В Пензенской области усилят контроль за соблюдением правил охоты и хранения оружия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Граждане должны помнить, что охота без соответствующих документов, а также нарушения правил оборота оружия влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность. За незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия гражданам грозит административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. В обоих случаях предусмотрена конфискация оружия и патронов к нему», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области подполковник полиции Роман Анисимов.

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, перед выездом на охоту нужно брать с собой разрешающие документы на право ношения и хранения оружия и боеприпасов. Ружье должно перевозиться в разобранном состоянии и без патронов.

При въезде на территорию, предназначенную для охоты, оружие должно быть зачехлено. Стрельбу разрешается осуществлять только в отведенных для этого местах. Запрещается перемещаться с оружием в местах массового скопления людей, оставлять его без присмотра и передавать для охоты другим лицам.

Перед началом деятельности категорически запрещается употребление спиртных напитков.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой спасены застрявшие на льдине рыбаки Двое пензенцев и житель Омской области подозреваются в незаконном сбыте наркотиков
В Кузнецке к 9 мая отремонтируют «Холм Славы» В Пензе задавивший кладовщика водитель погрузчика ограничен в свободе на 1,5 года
Житель Пензы подозревается в краже телевизора у своего отца В Пензенской области увеличение объема промпроизводства ожидается на уровне 10%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама