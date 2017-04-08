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В Пензе воспитателем года стала Маргарита Ежова

09:50 | 08.04.2017 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Инструктор по физической культуре детсада №57 стала победителем городского этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года», который завершился в Пензе в минувшую пятницу, 7 апреля.

В Пензе воспитателем года стала Маргарита Ежова

Фото: Pgduma.ru

Ей вручили диплом, ценный подарок и сертификат на сумму 20 тыс. рублей.

Второе место заняла воспитатель филиала №1 детского сада № 147 Татьяна Мамонтьева. Ей вручили  денежную премию в размере 15 тыс. рублей.

Третьей стала учитель-логопед детсада №89 Марина Краснова, получившая 10 тыс. рублей.

Подарками и дипломами лауреатов конкурса «Воспитатель года» награждены воспитатель детского сада №110 Светлана Хохлова, воспитатель детсада №4 Елена Спирина, воспитатель детсада №130 Юлия Ермишина и воспитатель детсада №10 Оксана Заболотина.

Победительница конкурса «Воспитатель года» будет рекомендована для участия в областном этапе конкурса, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.
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