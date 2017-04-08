В Пензе воспитателем года стала Маргарита Ежова Общество Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Инструктор по физической культуре детсада №57 стала победителем городского этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года», который завершился в Пензе в минувшую пятницу, 7 апреля. Фото: Pgduma.ru Ей вручили диплом, ценный подарок и сертификат на сумму 20 тыс. рублей. Второе место заняла воспитатель филиала №1 детского сада № 147 Татьяна Мамонтьева. Ей вручили денежную премию в размере 15 тыс. рублей. Третьей стала учитель-логопед детсада №89 Марина Краснова, получившая 10 тыс. рублей. Подарками и дипломами лауреатов конкурса «Воспитатель года» награждены воспитатель детского сада №110 Светлана Хохлова, воспитатель детсада №4 Елена Спирина, воспитатель детсада №130 Юлия Ермишина и воспитатель детсада №10 Оксана Заболотина. Победительница конкурса «Воспитатель года» будет рекомендована для участия в областном этапе конкурса, сообщает пресс-служба пензенской гордумы. Нашли ошибку в тексте?

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