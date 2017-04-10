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Суд встал на сторону пензенца в споре с «РЕСО-Гарантией» после выплаты в связи с ДТП

10:15 | 10.04.2017 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы удовлетворил в полном объеме требования автомобилиста, которому произведенная после ДТП страховая выплата не покрыла расходы на восстановительный ремонт машины.

Суд встал на сторону пензенца в споре с «РЕСО-Гарантией» после выплаты в связи с ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, истец просил взыскать с СПАО «РЕСО-Гарантия» в свою пользу сумму недоплаченного страхового возмещения, неустойку, штраф в размере 50% и судебные расходы.

«Представитель СПАО «РЕСО-Гарантия» просил снизить размер неустойки в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства», — пояснил собеседник агентства, отметив, что в этом компании было отказано.

По его словам, суд исходил из того, что неустойка по своей правовой природе носит компенсационный характер и не направлена на извлечение прибыли.

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда решение Первомайского районного суда Пензы оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу», — уточнил собеседник агентства.
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