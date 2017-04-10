Около 30 пожарных и водителей спецмашин повысят квалификацию в Пензе Общество

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. 28 человек, в числе которых — пожарные, а также водители пожарных и аварийно-спасательных машин, пройдут профессиональную подготовку на базе 6-го отряда ФПС по Пензенской области.

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Для пожарных обучение продлится три месяца, для водителей — два.

«Пожарный должен уметь пользоваться техникой пожаротушения и проводить эвакуацию людей с места пожара, понимать тактику борьбы с огнем и знать технику собственной безопасности. Отсутствие знаний может привести к печальным последствиям. Мы надеемся, что после получения знаний вы достойно займете ряды пожарных и спасателей Пензенского гарнизона», — сказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов, давая старт обучению в понедельник, 10 апреля.