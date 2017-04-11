В Кузнецке суд приостановил производство по делам о жилых домах вблизи «Дружбы» Общество

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Производство по 24 делам о нахождении жилых домов в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба» в городе Кузнецке Пензенской области, которые были инициированы АО «Транснефть – Дружба», приостановлено судом в связи с назначением экспертизы. Об этом сообщил начальник юридического отдела горадминистрации Сергей Яснов в ходе оперативного совещания в мэрии.

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По его словам, четверым ответчикам предоставлена бесплатная юридическая помощь: защищать их интересы в суде безвозмездно будет юрист многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В свою очередь глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский дал поручение ответственным чиновникам еженедельно докладывать ему о ситуации и информировать о ней общественность, в том числе через СМИ.

В ходе оперативного совещания также было отмечено, что после встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым от руководства компании «Транснефть» поступил документ о разработке проектно-защитных сооружений в границах города вдоль нефтепровода «Дружба».

В этой связи Сергей Златогорский поставил задачу перед комитетом по управлению городским имуществом и отделом архитектуры и градостроительства Кузнецка оказывать всестороннее содействие в решении возникающих вопросов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть».

В 2016 году были завершены интеграционные мероприятия, проводимые с целью оптимизации производственной деятельности организаций ПАО «Транснефть» и формирования единой системы транспортировки нефти и продуктов ее переработки.

В состав АО «Транснефть – Дружба» [дочернее предприятие ПАО «Транснефть»] вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.