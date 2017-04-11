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Активисты ОНФ обратились к пензенским властям с просьбой отремонтировать дороги

17:22 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к властям муниципальных образований Пензенской области с просьбой включить в перечень объектов, подлежащих ремонту в 2017 году, участки, которые отмечены жителями на интерактивной «Карте убитых дорог».

Активисты ОНФ обратились к пензенским властям с просьбой отремонтировать дороги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте проекта, на данный момент их насчитывается 40.

Среди лидеров народного голосования — дорога в районе «Арбековской заставы». Местные жители просят при реконструкции улицы учесть состояние опор наружного освещения и стоянок для машин, примыкающих к автомагистрали.

Еще один лидер рейтинга — улица Земляничная в поселке Заря. Через нее идет основной транспортный поток, но из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия средняя скорость движения составляет 5–10 км/ч.

Замыкает тройку народного голосования дорога от села Соболевка к селу Владыкино Каменского района.

«Мы будем добиваться, чтобы улицы, которые попали в рейтинг народного голосования по карте убитых дорог, были отремонтированы в этом году или были включены в список ремонта на следующий год», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Алексей Храмов.
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