В Пензе на месте демонтированных ларьков появились новые остановочные павильоны Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Новые павильоны, позволяющие пассажирам зимой укрыться от снега, а летом от дождя, установлены сразу на нескольких улицах Пензы — там, где ранее были демонтированы нестационарные торговые объекты.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, типовые решения данных остановочных павильонов были утверждены управлением градостроительства и архитектуры мэрии Пензы.

В частности, новая конструкция появилась на проспекте Строителей — вблизи торгового комплекса «Олимп».

Таким образом, территория здесь за последние несколько месяцев заметно преобразилась. В конце прошлого года здание было практически полностью очищено от рекламы, а теперь появился павильон из темного ударопрочного стекла, который не утяжеляет вид улицы.

Аналогичную конструкцию можно увидеть на улице Луначарского — у областной станции скорой помощи.

Торговый павильон был демонтирован здесь еще зимой.

Кроме того, остановочный павильон нового формата установлен на проспекте Победы. Ранее там также был убран торговый объект, который, по данным городской администрации, был самовольно размещен предпринимателем в 2006 году и незаконно простоял на «красной линии» 10 лет.

Предполагается, что еще по трем адресам новые остановочные павильоны появятся в ближайшее время.

В частности, они будут размещены на улице Карпинского — на остановке «Автодорожный колледж», а также на проспекте Победы — у магазина «Россия».

Кроме того, будет благоустроена остановка «Электроприбор», где, по данным мэрии, пока установлен временный павильон.