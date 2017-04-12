18:15:11 Среда, 12 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пожарную безопасность пензенских детских лагерей возьмут на особый контроль

16:03 | 12.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Контроль за обеспечением пожарной безопасности в детских лагерях Пензенской области будет осуществляться особо тщательно. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

Пожарную безопасность пензенских детских лагерей возьмут на особый контроль

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы уделяем очень большое внимание подготовке детских оздоровительных центров, расположенных на территории Пензенской области, особенно тех, которые прилегают к лесным массивам», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в среду, 12 апреля.

Сергей Козлов уточнил, что специалистам предстоит проверить состояние подъездных путей, а также выполнение работ по противопожарной опашке и созданию минерализованных полос.

Он добавил, что также их обустройство будет контролироваться вблизи 99 населенных пунктов, примыкающих к лесам.
Актуальное
Читайте также
Зампред пензенской гордумы предложил составлять бизнес-планы для инвесторов В Пензе проверка показала нехватку транспорта на маршруте №54
Сотрудники МЧС будут дежурить в пензенских храмах в пасхальную ночь В Пензе за год автобусы и троллейбусы перевезли почти 40 млн. пассажиров
Демонтированные в конце XX века часы возвращены на здание вокзала в Кузнецке В Пензенской области проведут ревизию пожарной техники
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама