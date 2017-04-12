Пожарную безопасность пензенских детских лагерей возьмут на особый контроль Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Контроль за обеспечением пожарной безопасности в детских лагерях Пензенской области будет осуществляться особо тщательно. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

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«Мы уделяем очень большое внимание подготовке детских оздоровительных центров, расположенных на территории Пензенской области, особенно тех, которые прилегают к лесным массивам», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в среду, 12 апреля.

Сергей Козлов уточнил, что специалистам предстоит проверить состояние подъездных путей, а также выполнение работ по противопожарной опашке и созданию минерализованных полос.

Он добавил, что также их обустройство будет контролироваться вблизи 99 населенных пунктов, примыкающих к лесам.