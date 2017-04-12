В КПРФ назвали шуткой информацию о строительстве Сталинской площади в Пензе Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель пресс-службы обкома КПРФ Сергей Падалкин, ранее разместивший в социальной сети информацию о приобретении коммунистами земельного участка в центре Пензы и начале работ по строительству Сталинской площади, заявил, что это была шутка.

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«Это была шутка», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews» в среду, 12 апреля.

Вместе с тем Сергей Падалкин сообщил, что коммунисты интересовались стоимостью земельного участка, расположенного в непосредственной близости от здания обкома, где сейчас ведутся работы по очистке территории от кустарников.

«Если я не ошибаюсь, по-моему, около 20 млн. [рублей] просили за эту землю. Чтобы вы понимали, наша территория, которая у нас есть — вместе со зданием, с ремонтом этого здания, нам обошлась дешевле, чем просто участок земли», — пояснил собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ добавил, что «было бы удобно» иметь Сталинскую площадь вблизи «Сталинского центра», в том числе для проведения митингов без необходимости их согласования с властями.

«Но, к сожалению, такой возможности у нас нет», — констатировал он.

Отвечая на вопрос о том, с какой целью он как глава пресс-службы КПРФ в Пензе делает подобные вбросы, Сергей Падалкин пояснил, что вся официальная информация о деятельности обкома размещается на сайте, а в социальных сетях он волен публиковать все, что считает нужным.

«Если вы посмотрите мои социальные сети — тот же Instagram, Facebook, я периодически там размещаю что-то такое, что может вызвать какой-то интерес, обсуждение. […] Я просто не понимаю, почему нельзя пошутить», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пока идея создания Сталинской площади в Пензе не обсуждается, в отличие от других проектов, в числе которых — установка памятника Лаврентию Берии или открытие кафе, где будут подавать блюда, приготовленные по советским рецептам.

«Действительно, обсуждение идет, и от этих идей мы не отказываемся. Мы не говорим, они сегодня-завтра реализуются, но сейчас все коммунисты активно обсуждают, нужен памятник Берии или нет», — сказал Сергей Падалкин.