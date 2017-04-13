В Пензе МЧС и «Деловая Россия» договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин подписали соглашение о взаимодействии в четверг, 13 апреля.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Предметом данного соглашения является взаимодействие сторон по защите прав предпринимателей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Стороны договорились объединить усилия с целью реализации совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений прав предпринимателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, будет налажено взаимодействие в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.