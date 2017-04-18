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В Кузнецке планируют установить памятник Николаю II и Петру Столыпину

11:48 | 18.04.2017 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Памятник в честь встречи и знакомства в 1904 году императора Николая II и государственного деятеля Петра Столыпина, который в то время был cаратовским губернатором, планируется установить в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке планируют установить памятник Николаю II и Петру Столыпину

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы городской администрации Наталья Бабушкина, идея была озвучена еще 12 июня 2014 года во время открытия памятника кузнецу, который был реализован при сотрудничестве мэрии и Куйбышевской железной дороги.

По ее словам, будущий проект также будет реализован в рамках этого партнерства.

«Позже, в 2016 году [...] была достигнута принципиальная договоренность о возможности сооружения на перроне железнодорожного вокзала станции Кузнецк памятника», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, Сергею Соложенкину, занимавшему на тот момент должность начальника Куйбышевской железной дороги, было направлено письмо с подтверждением намерения и эскизом будущего памятника.

«Московская студия военных художников имени М.Б. Грекова подготовила эскиз скульптурной композиции. […] Предполагается, что материал изготовления — бронза. Высота Николая II — 180 см, высота Столыпина — 190 см. Они в полный рост и в движении. Несколько вариантов», — пояснила Наталья Бабушкина.

Глава пресс-службы мэрии Кузнецка добавила, что на совещании, состоявшемся в минувший понедельник, 17 апреля, глава администрации города Сергей Златогорский поручил ответственным лицам согласовать установку памятника с соответствующими ведомствами.

«В этом году, я думаю, завершающая стадия будет. Как только памятник пройдет согласование, наверное, уже приступят к изготовлению и установке», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что скульптор, который будет изготавливать памятник, пока не определен.
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