В Пензе конкурс «Лучший по профессии» перенесен на май Общество

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Конкурс профмастерства «Лучший по профессии», в ходе которого представители строительных специальностей поборются за ценные призы — автомобиль, телевизор и планшет, перенесен в Пензе с конца апреля на май. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

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«Ввиду того, что один объект строительства — здание детского сада в микрорайоне Заря — не будет готов к указанным датам, переносится время проведения конкурса, а также меняется одна из площадок», — пояснили в ведомстве.

В результате плиточники-отделочники будут состязаться в мастерстве в школе на улице Шевченко не 27 апреля, а 11 мая. Конкурсным заданием для них станет укладка напольной плитки. Предварительно определено, что для работы будет выделено помещение рекреаций на третьем этаже.

Конкурс штукатуров, который было намечено провести в Заре 28 апреля, состоится в городе «Спутник» 12 мая.