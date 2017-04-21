Пресс-служба пензенского губернатора отмечена по итогам международного конкурса Общество Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области стала лауреатом IX международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года – 2016», итоги которого объявлены в Москве вечером в минувший четверг, 20 апреля. Фото: Pnzreg.ru В номинации «Пресс-секретарь года» она заняла третье место. Высокую оценку жюри получила акция «Задай вопрос губернатору. Дети». Читайте также

В Пензе дети попросили губернатора спасти газету «Пятый угол» накануне ее 25-летия В ходе нее 30 юных жителей региона получили возможность пообщаться с главой региона Иваном Белозерцевым в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского 24 декабря 2016 года. По итогам конкурса пресс-секретарю губернатора и правительства Пензенской области Дине Черемушкиной в торжественной обстановке вручен диплом участника. Как сообщает пресс-служба облправительства, победу в этой номинации одержал ГУП «Московский метрополитен», второе место заняла санкт-петербургская детская городская больница №19 имени К.А. Раухфуса. Нашли ошибку в тексте?

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