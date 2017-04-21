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Пресс-служба пензенского губернатора отмечена по итогам международного конкурса

10:10 | 21.04.2017 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области стала лауреатом IX международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года – 2016», итоги которого объявлены в Москве вечером в минувший четверг, 20 апреля.

Пресс-служба пензенского губернатора отмечена по итогам международного конкурса

Фото: Pnzreg.ru

В номинации «Пресс-секретарь года» она заняла третье место.

Высокую оценку жюри получила акция «Задай вопрос губернатору. Дети».

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В ходе нее 30 юных жителей региона получили возможность пообщаться с главой региона Иваном Белозерцевым в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского 24 декабря 2016 года.

По итогам конкурса пресс-секретарю губернатора и правительства Пензенской области Дине Черемушкиной в торжественной обстановке вручен диплом участника.

Как сообщает пресс-служба облправительства, победу в этой номинации одержал ГУП «Московский метрополитен», второе место заняла санкт-петербургская детская городская больница №19 имени К.А. Раухфуса.
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