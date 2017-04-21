В Пензенской области места отдыха начали обрабатывать от клещей Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Проведение акарицидных обработок территорий летних оздоровительных учреждений, а также мест массового отдыха граждан начато в муниципальных образованиях Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«По состоянию на 20 апреля обработана от клещей территория оздоровительного учреждения в пределах Пензы. Площадь противоклещевой обработки составила 1 га», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области начали регистрировать обращения пострадавших от нападения клещей с 25 марта.

«Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились 19 пострадавших, из них семеро — дети в возрасте до 14 лет. В отношении всех приняты стандартные меры профилактики. На 20 апреля лабораторно исследовано 13 клещей, снятых с людей. Возбудители клещевых инфекций в исследованных пробах не обнаружены», — сказали в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем в управлении отметили, что за январь–март 2017 года диагностировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы — оба с длительной инкубацией: заражение произошло в июле и октябре 2016 года.