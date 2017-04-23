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В Пензе пройдет парад детских колясок

09:20 | 23.04.2017 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Администрация центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского города Пензы объявила о проведении семейного конкурса «Парад детских колясок», который состоится в воскресенье, 14 мая.

В Пензе пройдет парад детских колясок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его основным мероприятием станет праздничное шествие участников с оформленными детскими колясками.

Согласно положению, к конкурсу допускаются семьи с детьми в возрасте до 4 лет, при этом присутствие ребенка в коляске является обязательным.

Минимальное количество участников в команде — два человек: ребенок и член семьи. Максимальное не ограничено.

Для участия в конкурсе можно оформить любую коляску — как летнюю, так и зимнюю. Главное требование — безопасность используемых материалов.

Предусмотрены номинации «Мой любимый аттракцион», «Говорящая фамилия», «Вокруг света» и «Экологический калейдоскоп».

Оценивать оформление колясок будет жюри, в состав которого войдут представители организаторов, спонсоров и партнеров. Они будут учитывать соответствие заявленной номинации, красочность оформления и оригинальность идеи, целостность и гармоничность созданного образа, а также активность группы поддержки.

Победители в каждой номинации получат дипломы ЦПКиО и подарки от спонсоров.
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