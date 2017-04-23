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Пензенский губернатор убежден, что необходимо больше мероприятий для молодежи

09:59 | 23.04.2017 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что в регионе необходимо проводить больше мероприятий для молодежи, на которых представители студенчества и начинающие специалисты могли бы высказывать свои предложения о развитии региона и предлагать перспективные проекты.

Пензенский губернатор убежден, что необходимо больше мероприятий для молодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Должно быть больше площадок, где бы молодежь могла встречаться, предлагать свои проекты, вносить предложения. Они могут быть разные, но наличие для молодежи возможности высказать эти идеи и предложения, отстоять их — это очень важно», — сказал глава региона в ходе встречи с участниками II регионального молодежного форума «Ласточка» в санатории «Березовая роща» под Пензой в минувшую субботу, 22 апреля.

Иван Белозерцев сообщил, что в бюджете Пензенской области на 2017 год заложено 2,5 млн. рублей на поддержку молодежных инициатив и различные мероприятия, не считая расходов, предусмотренных соответствующей программой.

«Наверное, это небольшие деньги, но это первый такой шаг», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что для молодежи во все времена был характерен свежий взгляд на многие вещи и нестандартный подход к решению привычных задач, поэтому она нуждается в поддержке.
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