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В Пензе на площади Ленина пройдет ярмарка товаров для сада и огорода

12:20 | 24.04.2017 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Двухдневный фестиваль, в рамках которого будет организована продажа широкого ассортимента продукции для сада и огорода, пройдет на площади имени В.И. Ленина в Пензе 28 и 29 апреля.

В Пензе на площади Ленина пройдет ярмарка товаров для сада и огорода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в рамках мероприятия жители Пензы и области смогут приобрести высококачественный семенной материал картофеля, овощей, а также рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур.

Кроме того, дачники и садоводы получат возможность подобрать эффективные минеральные удобрения и средства защиты растений.

Также будет представлена сельхозтехника, оборудование для дачных и садовых работ, теплицы и парники.

Помимо этого, на ярмарке можно будет приобрести материалы для благоустройства участков — все необходимое для работ по ландшафтному дизайну, цветового оформления, комфортного загородного отдыха.

Особенностью фестиваля «Сезон удачи» станет функционирование зоны консультаций, где можно получить информацию о развитии различных отраслей АПК, садоводческих хозяйств, о специализированных банковских продуктах.

«Сезон удачи» станет настоящим тематическим праздником, который позволит не только подготовиться к сезонным работам, обеспечив всем самым необходимым и получив грамотные консультации специалистов, но и площадкой для интересного общения и времяпровождения. На площади будет организована веселая развлекательная программа для взрослых и детей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в пятницу фестиваль продлится с 9.00 до 18.00, в субботу — с 8.00 до 15.00.
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