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В Пензенской области 25 апреля объявлено выходным по случаю дня поминовения усопших

12:52 | 24.04.2017 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Единый день поминовения усопших, который в 2017 году выпадает на вторник, 25 апреля, будет в Пензенской области выходным.

В Пензенской области 25 апреля объявлено выходным по случаю дня поминовения усопших

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Впервые он был объявлен таковым два года назад — в ходе 25-й сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся 10 апреля 2015 года, депутаты приняли закон «Об объявлении нерабочим (праздничным) днем на территории Пензенской области единого дня поминовения усопших».

Дата является плавающей.

В 2015 году она выпадала на 21 апреля, в 2016 — на 10 мая.

В 2018 году дополнительный выходной у жителей региона будет 17 апреля, в 2019 — 7 мая, а в 2020 — 28 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в предстоящий вторник, 25 апреля, будет организовано автобусное сообщение с городскими кладбищами — Ахунским, Ново-Западным и Восточным. Все желающие смогут навестить могилы своих родных и близких.
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