Окончательное решение по Александру Самокутяеву пока не принято — СМИ

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Окончательное решение относительно уроженца Пензы Александра Самокутяева пока не принято, однако планируется, что он продолжит трудиться в должности заместителя командира отряда космонавтов и будет заниматься административной работой. Об этом сообщает гостелерадиокомпания «Пенза» со ссылкой на руководителя пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) Дмитрия Жукова.
Кроме того, рекомендовано освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя первого класса отряда космонавтов, а Сергея Ревина — от должности космонавта-испытателя третьего класса группы космонавтов отряда.
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