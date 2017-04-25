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Окончательное решение по Александру Самокутяеву пока не принято — СМИ

10:17 | 25.04.2017 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Окончательное решение относительно уроженца Пензы Александра Самокутяева пока не принято, однако планируется, что он продолжит трудиться в должности заместителя командира отряда космонавтов и будет заниматься административной работой. Об этом сообщает гостелерадиокомпания «Пенза» со ссылкой на руководителя пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) Дмитрия Жукова.

Окончательное решение по Александру Самокутяеву пока не принято — СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сам он не будет в космос готовиться, будет помогать молодежи», — сказал он.

Ранее межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей рекомендовала освободить Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов.

Кроме того, рекомендовано освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя первого класса отряда космонавтов, а Сергея Ревина — от должности космонавта-испытателя третьего класса группы космонавтов отряда.
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