Александр Самокутяев покидает отряд космонавтов Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Три человека, среди которых уроженец Пензы, Герой России Александр Самокутяев, покидают отряд космонавтов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей приняла решение рекомендовать освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя первого класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина — от должности космонавта-испытателя третьего класса группы космонавтов отряда.

«Уход каждого космонавта из отряда — это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для всей пилотируемой космонавтики», — прокомментировал начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков.

Читайте также

Космонавт Александр Самокутяев избран председателем пензенского землячества

Он добавил, что «ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте».

«Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то — из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс», — цитирует Юрия Лончакова РИА Новости.

Самокутяев Александр Михайлович родился в Пензе 13 марта 1970 года.

Во время учебы занимался в секции парашютного спорта. Окончил среднюю школу №56 города Пензы. Поступил в Пензенский политехнический институт, но через год прервал обучение, решив поступать в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1992 году. В 1998–2000 годах учился в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина.

В 2003 году получил положительное заключение Главной медицинской комиссии (допуск к специальным тренировкам), был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки. В 2005 году сдал госэкзамены в ЦПК с оценкой «отлично», после чего ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Занимался в составе группы специализации и совершенствования.

С декабря 2008 года по апрель 2010 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-23/24 в качестве бортинженера МКС и командира транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА».

С апреля 2010 года по апрель 2011 года готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-27/28 в качестве командира ТПК «Союз ТМА» и бортинженера МКС.

С апреля по сентябрь 2011 года совершил свой первый космический полет в составе экипажа 27/28-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз ТМА-21» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 23 минуты. Продолжительность полета составила 164 суток.

С октября 2012 года по март 2014 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-39/40 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС.

С марта 2014 года готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-41/42 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС.

С сентября 2014 года по март 2015 года совершил свой второй космический полет в составе экипажа 41/42-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 41 минуту. Продолжительность полета составила 167 суток.

Имеет звание Героя России (2012) с вручением медали «Золотая звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ».

Награжден медалями Минобороны РФ «За отличие в военной службе» I, II и III степеней, «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За службу в ВВС», ведомственными наградами Роскосмоса. Почетный гражданин города Пензы.

Указом президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2016 года №59 награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета. Вручение госнаграды состоялось в ходе торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля 10 марта 2016 года.

В апреле 2017 года межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» рекомендовала освободить Александра Самокутяева от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов.