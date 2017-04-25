Пензенский губернатор рекомендовал «Единой России» закупить пилотки ко Дню Победы Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал представителям «Единой России» оказать содействие в покупке солдатских пилоток для участников массовых мероприятий, посвященных Дню Победы.

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«Я рекомендую настоятельно региональному отделению «Единой России» […] изыскать денежные средства из фонда партии или при поддержке депутатов-единороссов закупить пилотки времен Великой Отечественной войны и волонтерам раздать, скажем, 10 тысяч», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Губернатор добавил, что сотрудники областного правительства предварительно договорились с одной из московских фирм о поставке партии пилоток.

«Такая возможность у нас появляется», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую субботу, 22 апреля, на молодежном форуме «Ласточка» в санатории «Березовая роща» под Пензой губернатор Иван Белозерцев рассказал, что на приобретение 10 тыс. солдатских пилоток необходим 1 млн. рублей. При этом за счет бюджетных средств, по его словам, их купить нельзя, так как проведение торгов займет слишком много времени.