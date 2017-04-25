В Пензе 9 мая установят большие экраны, включат уличную подсветку и запустят фейерверк Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Некоторые нововведения ждут жителей Пензы и гостей города, которые примут участие в массовых мероприятиях по случаю Дня Победы во вторник, 9 мая. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Из нововведений в программе мероприятий в 2017 году предусмотрена организация в городе праздничной иллюминации, которую мы включим с 1 по 9 мая», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что для удобства горожан запланирована установка четырех больших экранов: два из них будут размещены у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, а еще два — на Юбилейной площади, где намечено провести основные вечерние мероприятия.

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Мэр Пензы обратил внимание на то, что запуск фейерверка станет логическим завершением праздника на Юбилейной площади, а не на набережной реки Суры, как обычно, где в настоящее время ведутся работы по реконструкции.

«Запуск его будет со смотровой площадки на Западной поляне, благодаря чему [фейерверк] будет виден не только с Юбилейной площади, но и с большинства точек города», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Глава администрации города отметил, что, как и в предыдущие годы, за ветеранами, приглашенными на официальные торжества, будут закреплены сопровождающие лица с автотранспортом.