Около 70% вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в Пензенской области составляют мужчины Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Удельный вес мужчин в структуре выявленной за I квартал 2017 года в Пензенской области заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 66,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, среди выявленных больных с ВИЧ лидируют представители двух возрастных групп: 23,7% приходится на людей 40–49 лет, 6,8% — 30–39 лет.

Превалирует заражение половым путем при гетеросексуальных контактах — 43,2%, а также при парентеральном введении наркотических препаратов — 40,7%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января по март 2017 года среди постоянного населения Пензенской области выявлено 96 новых случаев ВИЧ-инфекции. В целом за это время зарегистрировано 118 случаев ВИЧ-инфекции.

За I квартал текущего года в регионе умерли 30 ВИЧ-инфицированных граждан. За весь период наблюдения их количество составило 717 человек.