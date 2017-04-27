В Пензенской области в 2017 году впервые пройдет сразу три военно-исторических фестиваля Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Три военно-исторических фестиваля будет проведено в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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«В этом году выделены средства на три военно-исторических фестиваля. Это уже вопрос решенный», — сказал он в ходе презентации коллективной монографии «Долина древней мордвы» в пензенском краеведческом музее в четверг, 27 апреля.

По словам Олега Ягова, речь идет о фестивалях «Марсово поле» и «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций».

«Более того, зимний фестиваль, декабрьский — «Рубежи Московского царства» — тоже в этом году будет. Поэтому Пензенская область впервые в этом году получает три военно-исторических фестиваля», — сказал зампред правительства региона.