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На строительство пансиона для инвалидов в Пензе собрано 2,5 млн. пластиковых крышек

09:45 | 30.04.2017 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. 2,5 млн. пластиковых крышек от различных бутылок собрано в Пензенской области в рамках акции, организованной в поддержку строительства центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

На строительство пансиона для инвалидов в Пензе собрано 2,5 млн. пластиковых крышек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее итоги подвели у здания дома молодежи в Пензе в минувшую субботу, 29 апреля.

По данным министерства образования Пензенской области, лидерами сбора, стартовавшего 13 марта, стали Шемышейский район — 216,6 кг, а также два учреждения образования Пензы — лицей современных технологий управления №2 (361,3 кг) и детский сад №103 (80,1 кг).

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Как отметила инициатор проведения акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники», руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова, почти каждая вторая семья региона стала причастна к созданию пансиона для молодых инвалидов.

«Вы все вместе не только приблизили мечту наших ребят-колясочников, но и избавили Пензу от 5 тонн мусора», — написала она на своей странице в Facebook.

Следующим этапом собранные пластиковые крышки будут переданы на переработку, а вырученные денежные средства — направлены на завершение стройки.
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