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В Пензе презентация обновленного «Ростка» намечена на 8 мая

13:31 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Презентация обновленного монумента «Росток» на набережной реки Суры в Пензе намечена на предстоящий понедельник, 8 мая. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания, которое провел вице-губернатор Валерий Савин.

В Пензе презентация обновленного «Ростка» намечена на 8 мая

Фото: Penza-gorod.ru

«Несмотря на то, что в этом году горожане смогут наблюдать салют с Юбилейной площади, набережная останется посещаемым объектом», — сказал глава администрации города.

Чиновники отметили, что на объекте проведен большой объем работ: произведена очистка поверхности стелы с барельефом и обелиска «Росток» пескоструйным аппаратом, заканчиваются работы по устройству покрытия из гранитных плит в районе смотровой площадки. Также к концу недели будет обустроена велодорожка.

По словам вице-мэра Ирины Ширшиной, по периметру площадки установлено временное ограждение, которое к 9 Мая украсят тематическим баннером.

«После Дня Победы его заменят на постоянное — из нержавеющей стали», — пояснила она.

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В свою очередь Виктор Кувайцев поручил оградить лестничные спуски.

«Учитывая, что в рамках первого этапа капитального ремонта будет благоустраиваться и нижняя прогулочная зона, для безопасности пензенцев на время строительных работ нужно отгородить лестничные спуски», — сказал он.

Мэр также поручил привести в порядок прилегающую к «Ростку» зеленую зону и организовать работу биотуалетов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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