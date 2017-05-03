Стала известна программа мероприятий ко Дню Победы в Пензе Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Основные торжества, приуроченные к 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в Пензе 9 мая.

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Вместе с тем праздничные мероприятия начнутся раньше.

8 мая в 12.00 возле монумента воинской и трудовой славы пензенцев завершится акция «Звезда Памяти», в ходе которой сотрудники библиотек проводят экскурсии для жителей и гостей города.

В 16.30 в сквере «Журавли» будет организована праздничная программа.

В 17.00 на улице Карпинского состоится открытие сквера «Бессмертный полк».

На улице Московской с 10.00 до 12.00 можно будет получить георгиевскую ленту. В течение дня здесь пройдет вернисаж «Дети рисуют войну».

В сквере у бюста Дениса Давыдова выступят муниципальный духовой оркестр под руководством Анатолия Набережного, оркестр «Пенза», лауреаты конкурса «Звени наша песня победным салютом!», состоится парад оркестров.

Во вторник, 9 мая, празднование Дня Победы начнется с церемонии возложения венков и цветов к воинским захоронениям.

После этого в часовне Архангела Михаила состоится благодарственный молебен.

В 10.00 начнется шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое продолжится торжественным мероприятием у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Днем в районе проспекта Победы состоится ежегодная легкоатлетическая эстафета, в которой, как ожидается, примут участие 100 команд. На стадионе «Труд» пройдет турнир по городошному спорту.

Музыкальные программы будут организованы в сквере «Журавли», на Юбилейной площади, в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского и детском парке в Арбеково.

В пензенском зоопарке пройдут мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте, открытая тренировка по женской самообороне и высадка саженцев в «Сад Победы».

В торговом центре «СаниМарт» и здании железнодорожного вокзала Пенза-I гостей ждут выставки рисунков «Дети рисуют Победу» и «Салют Победы».

С 18.50 до 19.00 около монумента воинской и трудовой славы пензенцев, на Юбилейной площади, у памятника «Проводы», в центральном парке культуры и отдыха, в детском парке и парке «Олимпийский» пройдет всероссийская акция «Минута молчания».

Одним из нововведений 2017 года станет то, что основная концертная программа по случаю Дня Победы будет организована не на набережной реки Суры, как в предыдущие годы, а на Юбилейной площади. Выступления творческих коллективов будут идти здесь в течение всего дня. Около 19.00 вблизи филармонии будет развернута полевая кухня, начнется эстрадная программа.

В 20.00 начнется театрализованная программа «Письма с фронта».

В 22.00 состоится фейерверк, запуск которого будет осуществляться с Западной поляны.