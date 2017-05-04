В Пензенской области акция «Внимание – дети!» на железной дороге продлится до 2 июня Общество

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Профилактическая акция «Внимание – дети», направленная на предупреждение травматизма среди несовершеннолетних, продлится на территории Пензенского региона Куйбышевской железной дороги до 2 июня.

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«В преддверии летних школьных каникул железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Основное внимание в работе будет направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

Она уточнила, что также активная воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях.

«На железнодорожных вокзалах и предприятиях пройдут уроки-экскурсии, во время которых детям и их родителям в занимательной форме напомнят о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры», — резюмировала собеседница агентства.