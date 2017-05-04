Пензенских водителей предупредили об увеличении миграции диких животных Общество

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области призвали быть водителей более внимательными на дорогах в связи с увеличением миграционной активности диких копытных животных — кабанов, лосей и косуль.

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«В мае 2016 года произошло более 10 случаев ДТП с участием диких копытных животных. Наибольшая миграционная активность диких животных отмечается в утренние и вечерние часы. В этой связи охотуправление Минлесхоза рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, особенно на автодорогах проходящих вблизи лесных массивов», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что за уничтожение охотничьих ресурсов водителям предстоит заплатить штрафы: за гибель лося — 40 тыс. рублей, кабана — 15 тыс. рублей, косули — 20 тыс. рублей.