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В Пензе определены участники программы по формированию современной городской среды

16:49 | 04.05.2017 | Общество

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Участники программы по формированию современной городской среды определены в Пензе.

В Пензе определены участники программы по формированию современной городской среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в рамках благоустройства общественной территории, на которое будет направлено 70 млн. рублей, планируется навести порядок на набережной реки Суры.

Ожидается, что до декабря 2017 года здесь на пешеходных зонах заменят асфальт на гранитную плитку, установят лавочки, урны, освещение, благоустроят приствольные круги деревьев, оборудуют велодорожку и спортивные площадки.

На благоустройство дворовых территорий направят 104 млн. рублей. В результате рассмотрения и оценки представленных предложений в программу было включено 35 дворов.

В них отремонтируют автомобильные проезды и тротуары, установят лавочки и урны, а также смонтируют наружное освещение.

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В настоящее время управление ЖКХ Пензы осуществляет разработку дизайн-проектов по каждой дворовой территории. После их утверждения жителями и общественной комиссией планируется провести конкурсные процедуры, чтобы заключить муниципальные контракты на выполнение работ.

Благоустройство намечено завершить до сентября.

Кроме того, сформирован перечень дворов, благоустройство которых может быть выполнено в случае экономии средств. В этот список включено 64 территории, сообщает пресс-служба мэрии.
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