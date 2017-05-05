В Пензе открыта фотовыставка «Зазеркалье» Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Фотовыставка «Зазеркалье», созданная при участии молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые выступили в роли моделей, начала работу в центре культуры и досуга Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе презентации проекта, состоявшейся в минувший четверг, 4 мая, автор выставки Анастасия Виноградова пояснила, что его задача — показать обществу, что инвалиды могут занять достойное место в индустрии моды, а проблемы со здоровьем не являются препятствием для достижения успеха.

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В числе первых с экспозицией ознакомился мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Такие мероприятия позволяют не только изменить отношение общества к людям с особенностями. В первую очередь они помогают раскрыть вашу индивидуальность и показать вас такими, какие вы есть на самом деле ― успешными, талантливыми и красивыми. Благодаря богатому внутреннему потенциалу, активной жизненной позиции, мужеству и упорству, перед вами открыты все дороги, в том числе и в мир моды», ― отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках открытия выставки состоялся показ театра моды Ольги Букиной.