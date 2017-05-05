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В Пензе суд отказал в назначении пенсии сокращенному мужчине с 39-летним стажем

11:32 | 05.05.2017 | Общество

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы оставил без удовлетворения иск о назначении досрочной пенсии по старости мужчине с 39-летним стажем работы, который ранее был уволен в связи с сокращением штата.

В Пензе суд отказал в назначении пенсии сокращенному мужчине с 39-летним стажем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда, 58-летний мужчина после сокращения долгое время не был трудоустроен, но просил обязать центр занятости населения Пензы выдать предложение на досрочное назначение ему пенсии, сославшись на действующее законодательство.

«По смыслу положений ст. 32 закона «О занятости населения в Российской Федерации» одним из обязательных условий является отсутствие у органов службы занятости возможности для трудоустройства гражданина», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в данном случае мужчина имел возможность трудоустроиться по своей специальности или пройти переподготовку и работать в другой сфере.

«Учитывая, что выдача предложения о назначении пенсии является правом, а не обязанностью службы занятости и представляет собой одну из мер дополнительной государственной поддержки некоторых категорий безработных граждан при условии невозможности их дальнейшего трудоустройства, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований», — уточнил представитель суда.

Он добавил, что решение не вступило в законную силу.
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