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Мэр Пензы озаботился состоянием газона на Олимпийской аллее

10:57 | 07.05.2017 | Общество

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Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил директору центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елене Савельевой решить проблему с газоном на Олимпийской аллее, который был засеян в прошлом году, а этой весной поднялся слабо — молодую траву перебивают сорняки.

Мэр Пензы озаботился состоянием газона на Олимпийской аллее

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо проконсультироваться со специалистами МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и принять решение — либо провести прополку сорной травы, либо завести чернозем и заново подсеять газон», — сказал он в ходе выезда на место в воскресенье, 7 мая.

Виктор Кувайцев добавил, что у жителей Пензы должна быть возможность «провести время за чтением на европейский манер, сидя на травяном покрове».

Осмотрев территорию аллеи, мэр отметил, что в целом она содержится в порядке.

Вместе с тем он сделал ряд замечаний. Одно из них касалось внешнего вида здания проката спортинвентаря, которое следует содержать в чистоте, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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