Мэр Пензы озаботился состоянием газона на Олимпийской аллее Общество

Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил директору центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елене Савельевой решить проблему с газоном на Олимпийской аллее, который был засеян в прошлом году, а этой весной поднялся слабо — молодую траву перебивают сорняки.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо проконсультироваться со специалистами МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и принять решение — либо провести прополку сорной травы, либо завести чернозем и заново подсеять газон», — сказал он в ходе выезда на место в воскресенье, 7 мая.

Виктор Кувайцев добавил, что у жителей Пензы должна быть возможность «провести время за чтением на европейский манер, сидя на травяном покрове».

Осмотрев территорию аллеи, мэр отметил, что в целом она содержится в порядке.

Вместе с тем он сделал ряд замечаний. Одно из них касалось внешнего вида здания проката спортинвентаря, которое следует содержать в чистоте, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.