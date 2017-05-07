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В Пензе завершаются последние приготовления к празднованию Дня Победы

12:43 | 07.05.2017 | Общество

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Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Благоустройство площадей и скверов, на территории которых 9 мая пройдут торжества в честь Дня Победы, завершается в Пензе.

В Пензе завершаются последние приготовления к празднованию Дня Победы

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ в воскресенье, 7 мая, мэр Виктор Кувайцев проконтролировал лично.

В частности, он посетил сквер «Бессмертного полка», обустройство которого вышло на финишную прямую. Здесь были разбиты газоны, дорожки вымощены тротуарной плиткой и заасфальтированы, установлен бордюрный камень. В ходе общегородского субботника в сквере были высажены саженцы ели, липы и рябины.

Обсуждая с ответственными лицами оформление зоны отдыха, на территории которой будет размещена экспозиция «Бессмертный полк в Пензе», мэр высказал несколько пожеланий.

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«Стенды с фотографиями должны быть установлены последовательно и таким образом, чтобы жителям и гостям города было удобно осматривать экспозицию», — предложил Виктор Кувайцев.

Осмотрев расположенную поблизости детскую площадку, Виктор Кувайцев поручил представителям МУП «Пензадормост» увлажнить гранитный отсев, которым по периметру отсыпана игровая зона, чтобы пыль не мешала юным горожанам проводить время на свежем воздухе.

Следующим пунктом визита мэра Пензы стал сквер «Журавли», где на одной из пешеходных дорожек провалился асфальт. Виктор Кувайцев распорядился оперативно устранить эту проблему.

«К 9 мая объекты, задействованные в программе мероприятий, должны быть полностью благоустроены, чтобы мелкие недочеты не омрачали праздничного настроения горожан», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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