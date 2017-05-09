Пензенский поисковый отряд вернулся из экспедиции в Новгородской области Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Пензенский отряд «Поиск-вездеход» вернулся из очередной экспедиции, которая прошла в Демянском районе Новгородской области по местам боев 202-й стрелковой дивизии, в которой сражались части и соединения, сформированные в Поволжье.

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

«Совместно с поисковым отрядом «Березка» из деревни Кневицы пензенский отряд проводил поисковые и эксгумационные работы по местам боев 202-й стрелковой дивизии и 126-й стрелковой бригады, где сражались в том числе и пензенцы, которые вели бои с марта 1942 года по февраль 1943 года. 75 лет назад Красная армия предприняла попытку окружения немецких дивизий, в результате чего образовался Демянский котел. Потери дивизии составили около 8 тыс. человек», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального совета «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Она подчеркнула, что итогом работы стало поднятие останков 31 бойца Красной армии, при которых было обнаружено два медальона и фляжка с инициалами.

«Владельцем одного медальона оказался уроженец Пермского края Иван Васильевич Бибин 1896 года рождения. Второй медальон требует дополнительной экспертизы и передан в штаб поисковой экспедиции «Долина», — добавила собеседница агентства.

Лариса Казакова уточнила, что также в ходе экспедиции пензенскому отряду были переданы останки уроженца Пензенской области Ивана Крашенинникова 1915 года рождения для перезахоронения на Родине.