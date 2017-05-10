12:36:54 Среда, 10 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ День Победы. Пенза, 9 мая 2017 г.

Пензенские полицейские проведут полгода на Северном Кавказе

12:31 | 10.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ в среду, 10 мая.

Пензенские полицейские проведут полгода на Северном Кавказе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проводить полицейских пришли родные, близкие, друзья, коллеги, а также руководство ведомства.

Обращаясь к собравшимся, начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев напомнил о необходимости строго соблюдать законность и служебную дисциплину, а также пожелал сотрудникам благополучного возвращения на родную землю.

«По итогам четырех месяцев 2017 года наш сводный отряд, который вы смените, занимает первое место на территории Северного Кавказа среди всех субъектов, прикомандированных к данной территории. Это очень высокая планка, и вам предстоит стремиться к тому, чтобы удержать достигнутые результаты на достойном уровне», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, командировка полицейских продлится 180 суток.
Актуальное
Читайте также
Площадь пожара в здании на территории санатория в Ахунах составила 250 кв. метров Девять пензенских предприятий победили в конкурсе «Лучшее свеклосеющее хозяйство России»
В Пензенской области за пять дней произошло 13 пожаров, в которых погиб один человек Мэр Пензы призвал систематически косить траву в течение лета
В Пензе пенсионерка лишилась 100 тыс. рублей, пытаясь освободить сына от тюрьмы В Варварино ранним утром сгорел деревянный дом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама