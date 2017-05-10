Пензенские полицейские проведут полгода на Северном Кавказе Общество

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ в среду, 10 мая.

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Проводить полицейских пришли родные, близкие, друзья, коллеги, а также руководство ведомства.

Обращаясь к собравшимся, начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев напомнил о необходимости строго соблюдать законность и служебную дисциплину, а также пожелал сотрудникам благополучного возвращения на родную землю.

«По итогам четырех месяцев 2017 года наш сводный отряд, который вы смените, занимает первое место на территории Северного Кавказа среди всех субъектов, прикомандированных к данной территории. Это очень высокая планка, и вам предстоит стремиться к тому, чтобы удержать достигнутые результаты на достойном уровне», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, командировка полицейских продлится 180 суток.